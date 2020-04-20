Самая кровавая в истории Канады стрельба произошла в провинции Новая Шотландия: погибли 16 человек

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Самая кровавая в истории Канады стрельба произошла в провинции Новая Шотландия: погибли 16 человек

В результате стрельбы в провинции Новая Шотландия, которая стала самой массовой в истории Канады по количеству жертв, погибли 16 человек.

Эту информацию обнародовала Королевская канадская конная полиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что жертв может оказаться еще больше, ведь поисково-спасательная операция продолжается.

Преступником, совершившим массовое убийство, оказался 51-летний местный житель Габриэль Вортман, он погиб при задержании. Сначала в форме офицера полиции он проник в дом в поселке Портапик (в 100 км от города Галифакса, столицы провинции Новая Шотландия), где расстрелял несколько человек. После этого продолжил стрельбу в других местах, передвигаясь на автомобиле, похожем на полицейский. Кроме этого, в окрестностях были подожжены несколько домов.

Самая кровавая в истории Канады стрельба произошла в провинции Новая Шотландия: погибли 16 человек 01

По мнению правоохранителей, жертв в первом доме стрелок выбрал не случайно, а уже потом открывал огонь наугад. О мотивах убийцы полиция не сообщает. Поскольку пока еще точно не установлен маршрут убийцы, правоохранители не исключают, что будут найдены и другие жертвы.

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После длительного преследования Вортмана заблокировали в 30 км от Галифакса. Подробности его задержания и гибели еще не известны, как и то, какое именно оружие он применил.

Среди погибших - сотрудница полиции, ее коллега получил легкие ранения.

Эта стрельба стала самой кровавой в истории Канады. После подобного преступления, совершенного в 1989 году в Политехническом колледже Монреаля (тогда погибли 14 женщин), Канада ввела тщательную проверку всех желающих приобрести огнестрельное оружие и запретила владение ее скорострельными видами.

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Топ комментарии
+16 Підлога Маккартні
кукуха у мужыка слетела на карантине Самая кровавая в истории Канады стрельба произошла в провинции Новая Шотландия: погибли 16 человек - Цензор.НЕТ 9329
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20.04.2020 09:06
+8 Roman Podyu 5027fa4e
КОШМАР!
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20.04.2020 09:08
+8 Юрій Ан
Прям, как Дуглас в фильме "С меня хватит".
Спокойного клерка так достало окружающее его быдло, что он устроил в городе настоящий армагеддон.
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20.04.2020 09:14
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