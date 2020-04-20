Пожарные продолжают тушить 9 очагов в Житомирской области

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Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают тушить 9 очагов пожаров в экосистеме Житомирской области.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявила представительница ГСЧС Оксана Ковальчук, передает Цензор.НЕТ.

"Проводятся мероприятия по тушению 9 очагов. Там горит, тлеет лесная подстилка и древесина. 5 очагов уже локализованы и на 4 проводятся работы по ограничению их распространения", - говорит Ковальчук.

По ее словам, вчера самолеты ГСЧС осуществили 15 сбросов воды. К тушению также привлечены трактора, тяжелая инженерная техника ВСУ, 3 самолета ГСЧС и пожарный поезд Укрзализныци.

"О вреде, которые пожары нанесут природе можно будет говорить только после их ликвидации, площадь пожаров - 4090 га", - добавила Ковальчук.

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