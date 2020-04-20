Полиция начала патрулирование у кладбищ

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Полиция начала патрулирование у кладбищ

Сотрудники Национальной полиции в Киеве с сегодняшнего дня, 20 апреля, начали осуществлять патрулирование у кладбищ, чтобы предотвратить нарушение карантинных мероприятий.

Об этом говорится в сообщении на сайте столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что поминальные дни в столице перенесены на 6 июня 2020 года.

"Следовательно, начиная с сегодняшнего дня, полицейские совместно с представителями Муниципальной стражи начали патрулирование у коммунальных предприятий, на территории которых размещены кладбища", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 18 апреля будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

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Коронавирус и карантин
карантин Киев кладбище Нацполиция COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Андрей Павленко 0a9559eb
Главное ордыло не троньте и крымненаш тоже. А кладбища- вперед! Там наша национальная зеленая идея и угроза ковидов-шмовидов...
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20.04.2020 10:06
+5 bios22
ото мусора сегодня на колядуют .. на следующий день можно идти джип покупать ...
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20.04.2020 10:07
+4 Незнайка c54f1189
Смотрите, чтоб ушлый народ не начал примазываться к чужим похоронам дабы проникнуть к могилам родственников. Надо ввести спецталоны как на тралембус
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20.04.2020 10:12
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