Полиция начала патрулирование у кладбищ

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Сотрудники Национальной полиции в Киеве с сегодняшнего дня, 20 апреля, начали осуществлять патрулирование у кладбищ, чтобы предотвратить нарушение карантинных мероприятий.

Об этом говорится в сообщении на сайте столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что поминальные дни в столице перенесены на 6 июня 2020 года.

"Следовательно, начиная с сегодняшнего дня, полицейские совместно с представителями Муниципальной стражи начали патрулирование у коммунальных предприятий, на территории которых размещены кладбища", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 18 апреля будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

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