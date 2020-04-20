Семь областей не предоставили информацию по тестированию украинцев на коронавирус за минувшие сутки, - глава Минздрава Степанов

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что всего за прошедшие сутки проведено 1988 исследований методом ПЦР.
"Такое низкое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР, на Пасху уменьшилось. А с другой стороны - за минувшие сутки 7 областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус. Это - Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области", - сказал Степанов.
Министр отметил, что это недопустимо. Он дал поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко выяснить причину отсутствия информации по тестированию из семи областей.
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