Семь областей не предоставили информацию по тестированию украинцев на коронавирус за минувшие сутки, - глава Минздрава Степанов

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что семь областей не предоставили никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус за прошедшие сутки.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что всего за прошедшие сутки проведено 1988 исследований методом ПЦР.

"Такое низкое количество тестов связано с тем, что, во-первых, количество людей, обратившихся с соответствующей симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР, на Пасху уменьшилось. А с другой стороны - за минувшие сутки 7 областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус. Это - Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области", - сказал Степанов.

Министр отметил, что это недопустимо. Он дал поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко выяснить причину отсутствия информации по тестированию из семи областей.

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