Командировка 20 украинских медиков в Италии продлена до 25 апреля, - Степанов

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Пребывание 20 украинских медиков-добровольцев, которые отправились в Италию для оказания помощи инфицированным COVID-19, продлено до 25 апреля

Об этом сказал во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Командировка должна была длиться 2 недели, но было обращение итальянской стороны относительно продолжения еще на неделю, то есть до 25 апреля пребывание наших медицинских работников в Италии. После согласования с нашими специалистами, которые находятся там относительно получения согласия от них, мы продлили им соответствующую командировку. Поэтому возвращаются они 25 апреля", - сказал он.

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Как сообщалось, 4 апреля 20 украинских медиков отправились в Италию. В Италии украинские медики должны изучить опыт борьбы с коронавирусом, а также вести обучающие трансляции через "Zoom" для тысячи украинских врачей-инфекционистов и эпидемиологов.