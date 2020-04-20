Результат нарушения карантина на Вербное воскресенье увидим на этой неделе, - Степанов

1756

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что возможный прирост случаев заболевания коронавирусом в результате нарушения карантина на Вербное воскресенье будет виден на этой неделе.

Об этом сказал Степанов во время брифинга, отвечая на вопрос, была ли зафиксирована вспышка на коронавирус после Вербного воскресенья, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видели на прошлой неделе прирост случаев заболевания коронавирусной болезни в диапазоне от 6,9% до 11,2%. Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в четверг - 501 человек. Но в то же время инкубационный период на коронавирус до 14 дней. Поэтому целостную картину о нарушении карантинных мероприятий на Вербное воскресенье увидим на этой неделе", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семь областей не предоставили информацию по тестированию украинцев на коронавирус за минувшие сутки, - глава Минздрава Степанов