Результат нарушения карантина на Вербное воскресенье увидим на этой неделе, - Степанов

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Результат нарушения карантина на Вербное воскресенье увидим на этой неделе, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что возможный прирост случаев заболевания коронавирусом в результате нарушения карантина на Вербное воскресенье будет виден на этой неделе.

Об этом сказал Степанов во время брифинга, отвечая на вопрос, была ли зафиксирована вспышка на коронавирус после Вербного воскресенья, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видели на прошлой неделе прирост случаев заболевания коронавирусной болезни в диапазоне от 6,9% до 11,2%. Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в четверг - 501 человек. Но в то же время инкубационный период на коронавирус до 14 дней. Поэтому целостную картину о нарушении карантинных мероприятий на Вербное воскресенье увидим на этой неделе", - сказал Степанов.

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Гыг с Вами
да чо их ловить?они 26-го все на кладбища придут...бери и грузи
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20.04.2020 11:12
+6 Гыг с Вами
из фб...
"Товаровед Самуил Львович долго думал, что написать на ценнике - "Паска" или "Кулич". Затем собрался с духом и уверенно вывел : "Маца православная сладкая"©

сдобная,полукошерная
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20.04.2020 11:17
+4 ВКЛ_это_мы_01
Заразившийся в кремлёвской ПЦ попадёт сразу в Рай и родных своих прихватит...
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20.04.2020 11:07
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