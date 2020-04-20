МВД и Минобороны закупают более дорогие защитные комбинезоны у иностранных производителей, игнорируя отечественных, - владелец "Текстиль-Контакта" Соколовский

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Если в Украине не будет своей промышленности и своего производства, это плохо закончится для страны.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал владелец "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.

"Моей компании уже 25 лет, все эти годы иллюзий по взаимоотношению бизнес/власть особо не строил. Разве что после 2014 появилась надежда, что с лицемерием можно бороться, потому и стал иногда выходить в публичную плоскость. Даже бывает получается что-то сделать. И одна из главных мыслей, которую хочу всегда любой действующей власти донести - не будет своей промышленности и своего производства, это плохо закончится не только для нас всех, но и для вас тоже!

А если взять то, что мы сейчас входим в период жесткого передела в мире и глобальных катаклизмов, то вопрос экономической безопасности государства должен стоять на первом месте. Как и задача всем гоструктурам поддерживать своего, а не китайского, турецкого, корейского и прочего производителя. И если поддерживать в каких-то сегментах уже некого (по причине их вымирания), то растить своих, а не по привычке полагаться на импорт. Неужели до сих пор не дошло???

Рассказываю. Сейчас госзакупки защитных средств согласно постановления Кабина №225 от 20 марта идут по упрощенной процедуре. В связи с эпидемией это понятно. Порядок такой - заказчик проводит исследование рынка, принимает решение, подписывает вне системы Прозорро договор с поставщиком и только потом публикует его в открытом доступе.

Но почему тогда идёт полнейший игнор того, что в Украине есть пока своя недобитая легкая промышленность. 80% швейных мощностей которой работает по "давалке" на запад и нашу качественную одежду можно встретить по всему миру чаще, чем в Украине (так получилось, что внутреннему рынок заполонили Китай и Турция, но сейчас не об этом). Но все западные заказчики пока резко отвалились - там все встало и продажи одежды по всему миру (как и у нас впрочем) ещё долго будут на стопе. Для Украины это - угроза выживания целой отрасли.

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Поэтому за последний месяц не только все три швейных фабрики "Текстиль-Контакта", но и сотни мелких и крупных производителей переключились на остро необходимые защитные костюмы, комбинезоны, медицинские халаты, бахилы, фартуки , нарукавники, маски и пр.

А теперь расскажу несколько историй, случившихся буквально перед Пасхой. Как проходят закупки у нескольких крупных заказчиков, получивших возможность вне бюджета из резервных фондов это все закупать.

История 1. МОУ.

Минобороны по 100% предоплате закупает 15500 комплектов многоразовых комбинезонов ("костюм биологической защиты") на сумму 8 887 700 грн. у китайской посреднической фирмы с одним официальным представителем в Украине (кстати, по случайности он одновременно и сотрудник МОУ). Срок поставки - 10 дней! Цена закупаемого МО комбинезона - 573 грн.(без НДС). При этом у нас многоразовые комбинезоны уже на небольшом опте от 20 единиц стоят (причём с НДС) от 420 до 492 грн., и мы эту цену не меняли даже в самый пик продаж.

С ТК правда общался начальник управления медснабжения ВСУ Виталий Фурдык, которому мы даже передали образцы и соответствующие Высновки государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие используемых тканей и готовых комбинезонов установленным медицинским критериям безопасности. И показали заключения единственного уполномоченного органа - Держпраци про ввод в оборот наших изделий, включая "костюмы/комбинезоны биологической защиты", как изделий индивидуальной защиты, использование которых необходимо в интересах здоровья. Но в интервью Цензор.нет В.Фурдык сказал, что они рассматривали предложения только из Чехии, Польши, Германии и Китая (и правда, а причём тут Украина?), но предпочли китайцев. А информации, по каким критериям выбрали продукцию и будут ли затем проверять ее соответствие, в публичном доступе вообще нет!

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История 2. МВД.

МВД проводит закупку уже 250 тысяч (!!!) "костюмов биологической защиты (защитных одноразовых для гражданского использования нестерильных). Цена закупки - 279 грн. без НДС (сумма 69,75 млн.грн. без НДС). Победитель своё же КНВО "Форт" МВД Украины, которое ранее в поставках продукции легпрома для МВД замечено не было, а является постоянным поставщиком наручников и оружия. И хоть тот-же "Текстиль-Контакт" с 20 марта достаточно громко заявил о себе, как о производителе подобной продукции и мы сразу выставили подобный защитный комбинезон в оптовом прайсе по цене 242 грн.(без НДС), к нам ни от МВД, ни от их структур ни одного официального запроса или простого письма на электронку увы не приходило.

Кстати, может я конечно с кем-то и не знаком, но все самые крупные производители в швейной отрасли ничего не знали про закупки МО и МВД, а я общаюсь практически со всеми коллегами по цеху, т.к. являюсь главой организации работодателей Укрлегпрома.

История 3. МОЗ. Тут нас как раз пригласили, а я на свою голову согласился.

Дело обстоит так. На прошлой неделе ДП "Медичні Закупівлі України" согласно поручению МОЗ от 10.04.20 провели закупку одноразовых "костюмов биологической защиты/комбинезонов". На "Текстиль-Контакт" тоже пришло приглашение, мы приняли участие и победили. Я планирую на днях написать об этой истории подробно и есть надежда, что ситуация поправима. Но пока все очень странно и полный шок от происходящего.

Наше предложение полностью соответствовало ТЗ и оказалось лучшим. 14.04 мы заключили с ДП "Медичні закупівлі України" (директор Арсен Жумадилов / Arsen Zhumadilov) контракт на поставку по предоплате 90000 защитных комбинезонов. С ценой в 242 грн (без НДС) вместо ожидаемых 396 грн.(экономия - 40%!). Поставка по контракту должна состояться до 15 мая с поэтапным графиком отгрузки.

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Но сам контракт подразумевал жесточайшие штрафные санкции за несоблюдение этих сроков. И поэтому мы незамедлительно запустили в раскрой и пошив на производстве имеющееся сырье и, имея кредитную линию в банке, бросили свои деньги на производство недостающего сырья. Контракт у нас на руках, ждём предоплату, работаем. Но вдруг оказывается, что указанный нами код товара не медицинский (хоть мы никого изначально не обманывали и указали имеющийся у нас "защитный" УКТЗЕД 6210, который и требовался в ТЗ) новый министр МОЗ Максим Степанов потребовал добавить дополнительную сертификацию и подтверждение соответствия наших изделий международным ДСТУ EN 14126, чего не было предусмотрено в контракте. Который был составлен в полном соответствии заявке в ДП "МЗУ", подписанной главным санитарным врачом Украины и замом министра МОЗ Виктор Ляшко.

Мы решили не спорить и попробовали пройти ее максимально срочно, но к сожалению оказалось, что в Украине нет ни одного профильного института или аккредитованной лаборатории, которые имеют оборудование, чтобы исследовать соответствие по этим ДСТУ EN 14126. А в Европе это может занять минимум месяц. А пока не пройдём, платить не будут, хоть это противоречит контракту. Понятно, что без предоплаты мы не сможем выполнить этот контракт.

Поэтому остаётся только надеяться, что у нас закупят хотя-бы 23,5 тысячи уже запущенных в работу под этот заказ комбинезонов. Я уже молчу про заказанное под наше честное слово сырье, которое нам придётся теперь выкупать. Но мы хотя-бы не успели его раскроить. У меня даже состоялся разговор с министром, который утверждает, что формально прав, т.к. ДП "МЗУ" должны получать его согласование и что есть риск для медиков в случае использования нестерильной немедицинской защитной одежды. Но я считаю, что оснований для блокировки контракта не было - ДП "МЗУ" все провели открыто и согласно всех требований МОЗ, который решил затем переиграть на ходу правила. Только нам, оказавшимся внутри этих разборок в системе МОЗ, от этого не легче - ведь производство не работает по принципу моментального "вкл./выкл." и у нашего коллектива теперь огромные проблемы! Ждём, что завтра этот вопрос как-то решится.

Хотя уже увидели, что МОЗ точно на такую-же сумму 35,687 миллионов гривен, выделенную из резервного фонда, проводит тендер с ожидаемой стоимостью одноразового комбинезона в 500 грн., что вдвое выше нашего предложения, но добавлено, что продукция должна соответствовать ДСТУ EN 14126, хотя исследовать это соответствие потом не сможет ни одна лаборатория в Украине. А срок поставки - до конца апреля, даже при количестве, уменьшенном до 71374 шт., не произведёт ни один отечественный производитель. Так что опять, привет, Китай!

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Хочу только напомнить всем веткам нашей власти, что все это закупается за деньги налогоплательщиков Украины. И когда все озвученные выше оплаты уйдут в Китай, то там-же останутся и налоги, и заработок швейных предприятий, и дальнейшее усиление их гегемонии и монополизма. А что останется нам? Хрен нам останется...

Вдруг марте мы увидели, что несмотря на уроки 2014 года система жизнеобеспечения страны оказалась не готова к массовой эпидемии. Но если тогда наша отрасль смогла очень быстро мобилизовать свои возможности и в кратчайшие сроки одеть и обуть армию, отработать новые ТУ и контроль качества от тканей до готовых изделий, то только потому, что никто не исключал отечественного производителя из коммуникаций! Как бы громко мы не ругались при этом.

И сейчас, если мы хотим выжить и сохранить экономику, нужно понимать принцип замкнутой системы, когда обеспечение безопасности людей сопровождается реальной поддержкой бизнеса. Нашим правителям не нужно поддаваться иллюзиям, что их задача изыскать деньги в бюджете, у кредиторов или у меценатов и раздать их с концами за импорт. Нет, они должны создать условия, когда все необходимое, закупается по возможности внутри страны, формируется спрос, который позволит оставаться на плаву многим участникам рынка. И удержать до лучших времён отечественный бизнес хоть в какой-то минимальной нагрузке.

Кстати, забыл добавить, что распоряжением Кабмина от 11 марта ни один производитель легпрома не может (пока до 1 июня 2020, а там могут и продлить) экспортировать продукцию защитного назначения, включая комбинезоны. И никого при этом не волнует, медицинская ли эта одежда или просто защитная. Только у "Текстиль-Контакта" сейчас есть заявки из Германии, США, Болгарии, Азербайджана и др., но мы вынуждены отказывать, так как всем нужно срочно, а мы, даже если и попросим лицензировать экспорт в обход общего запрета, рассмотрение займет минимум месяц, а никто ждать не будет. "Собаку на сене" не напоминает?" - рассказал Соколовский.

Ссылки на идентификаторы упомянутых тендеров:

Минобороны закупает тесты, маски и аппараты ИВЛ для армии у китайской фирмы, которая торгует модемами

"Вот тут на скрине очень наглядно по ситуации с МОЗ", - написал Соколовский.

Тендер, который мы выиграли 14.04, но который в итоге пока не согласовал МОЗ.

Ссылка уже на идентификатор нового тендера, который МОЗ проводит без специализированного ДП "Медичні Закупівлі України".

Закупка МВД.























