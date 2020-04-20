МВД и Минобороны закупают более дорогие защитные комбинезоны у иностранных производителей, игнорируя отечественных, - владелец "Текстиль-Контакта" Соколовский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал владелец "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.
"Моей компании уже 25 лет, все эти годы иллюзий по взаимоотношению бизнес/власть особо не строил. Разве что после 2014 появилась надежда, что с лицемерием можно бороться, потому и стал иногда выходить в публичную плоскость. Даже бывает получается что-то сделать. И одна из главных мыслей, которую хочу всегда любой действующей власти донести - не будет своей промышленности и своего производства, это плохо закончится не только для нас всех, но и для вас тоже!
А если взять то, что мы сейчас входим в период жесткого передела в мире и глобальных катаклизмов, то вопрос экономической безопасности государства должен стоять на первом месте. Как и задача всем гоструктурам поддерживать своего, а не китайского, турецкого, корейского и прочего производителя. И если поддерживать в каких-то сегментах уже некого (по причине их вымирания), то растить своих, а не по привычке полагаться на импорт. Неужели до сих пор не дошло???
Рассказываю. Сейчас госзакупки защитных средств согласно постановления Кабина №225 от 20 марта идут по упрощенной процедуре. В связи с эпидемией это понятно. Порядок такой - заказчик проводит исследование рынка, принимает решение, подписывает вне системы Прозорро договор с поставщиком и только потом публикует его в открытом доступе.
Но почему тогда идёт полнейший игнор того, что в Украине есть пока своя недобитая легкая промышленность. 80% швейных мощностей которой работает по "давалке" на запад и нашу качественную одежду можно встретить по всему миру чаще, чем в Украине (так получилось, что внутреннему рынок заполонили Китай и Турция, но сейчас не об этом). Но все западные заказчики пока резко отвалились - там все встало и продажи одежды по всему миру (как и у нас впрочем) ещё долго будут на стопе. Для Украины это - угроза выживания целой отрасли.
Поэтому за последний месяц не только все три швейных фабрики "Текстиль-Контакта", но и сотни мелких и крупных производителей переключились на остро необходимые защитные костюмы, комбинезоны, медицинские халаты, бахилы, фартуки , нарукавники, маски и пр.
А теперь расскажу несколько историй, случившихся буквально перед Пасхой. Как проходят закупки у нескольких крупных заказчиков, получивших возможность вне бюджета из резервных фондов это все закупать.
История 1. МОУ.
Минобороны по 100% предоплате закупает 15500 комплектов многоразовых комбинезонов ("костюм биологической защиты") на сумму 8 887 700 грн. у китайской посреднической фирмы с одним официальным представителем в Украине (кстати, по случайности он одновременно и сотрудник МОУ). Срок поставки - 10 дней! Цена закупаемого МО комбинезона - 573 грн.(без НДС). При этом у нас многоразовые комбинезоны уже на небольшом опте от 20 единиц стоят (причём с НДС) от 420 до 492 грн., и мы эту цену не меняли даже в самый пик продаж.
С ТК правда общался начальник управления медснабжения ВСУ Виталий Фурдык, которому мы даже передали образцы и соответствующие Высновки государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие используемых тканей и готовых комбинезонов установленным медицинским критериям безопасности. И показали заключения единственного уполномоченного органа - Держпраци про ввод в оборот наших изделий, включая "костюмы/комбинезоны биологической защиты", как изделий индивидуальной защиты, использование которых необходимо в интересах здоровья. Но в интервью Цензор.нет В.Фурдык сказал, что они рассматривали предложения только из Чехии, Польши, Германии и Китая (и правда, а причём тут Украина?), но предпочли китайцев. А информации, по каким критериям выбрали продукцию и будут ли затем проверять ее соответствие, в публичном доступе вообще нет!
История 2. МВД.
МВД проводит закупку уже 250 тысяч (!!!) "костюмов биологической защиты (защитных одноразовых для гражданского использования нестерильных). Цена закупки - 279 грн. без НДС (сумма 69,75 млн.грн. без НДС). Победитель своё же КНВО "Форт" МВД Украины, которое ранее в поставках продукции легпрома для МВД замечено не было, а является постоянным поставщиком наручников и оружия. И хоть тот-же "Текстиль-Контакт" с 20 марта достаточно громко заявил о себе, как о производителе подобной продукции и мы сразу выставили подобный защитный комбинезон в оптовом прайсе по цене 242 грн.(без НДС), к нам ни от МВД, ни от их структур ни одного официального запроса или простого письма на электронку увы не приходило.
Кстати, может я конечно с кем-то и не знаком, но все самые крупные производители в швейной отрасли ничего не знали про закупки МО и МВД, а я общаюсь практически со всеми коллегами по цеху, т.к. являюсь главой организации работодателей Укрлегпрома.
История 3. МОЗ. Тут нас как раз пригласили, а я на свою голову согласился.
Дело обстоит так. На прошлой неделе ДП "Медичні Закупівлі України" согласно поручению МОЗ от 10.04.20 провели закупку одноразовых "костюмов биологической защиты/комбинезонов". На "Текстиль-Контакт" тоже пришло приглашение, мы приняли участие и победили. Я планирую на днях написать об этой истории подробно и есть надежда, что ситуация поправима. Но пока все очень странно и полный шок от происходящего.
Наше предложение полностью соответствовало ТЗ и оказалось лучшим. 14.04 мы заключили с ДП "Медичні закупівлі України" (директор Арсен Жумадилов / Arsen Zhumadilov) контракт на поставку по предоплате 90000 защитных комбинезонов. С ценой в 242 грн (без НДС) вместо ожидаемых 396 грн.(экономия - 40%!). Поставка по контракту должна состояться до 15 мая с поэтапным графиком отгрузки.
Но сам контракт подразумевал жесточайшие штрафные санкции за несоблюдение этих сроков. И поэтому мы незамедлительно запустили в раскрой и пошив на производстве имеющееся сырье и, имея кредитную линию в банке, бросили свои деньги на производство недостающего сырья. Контракт у нас на руках, ждём предоплату, работаем. Но вдруг оказывается, что указанный нами код товара не медицинский (хоть мы никого изначально не обманывали и указали имеющийся у нас "защитный" УКТЗЕД 6210, который и требовался в ТЗ) новый министр МОЗ Максим Степанов потребовал добавить дополнительную сертификацию и подтверждение соответствия наших изделий международным ДСТУ EN 14126, чего не было предусмотрено в контракте. Который был составлен в полном соответствии заявке в ДП "МЗУ", подписанной главным санитарным врачом Украины и замом министра МОЗ Виктор Ляшко.
Мы решили не спорить и попробовали пройти ее максимально срочно, но к сожалению оказалось, что в Украине нет ни одного профильного института или аккредитованной лаборатории, которые имеют оборудование, чтобы исследовать соответствие по этим ДСТУ EN 14126. А в Европе это может занять минимум месяц. А пока не пройдём, платить не будут, хоть это противоречит контракту. Понятно, что без предоплаты мы не сможем выполнить этот контракт.
Поэтому остаётся только надеяться, что у нас закупят хотя-бы 23,5 тысячи уже запущенных в работу под этот заказ комбинезонов. Я уже молчу про заказанное под наше честное слово сырье, которое нам придётся теперь выкупать. Но мы хотя-бы не успели его раскроить. У меня даже состоялся разговор с министром, который утверждает, что формально прав, т.к. ДП "МЗУ" должны получать его согласование и что есть риск для медиков в случае использования нестерильной немедицинской защитной одежды. Но я считаю, что оснований для блокировки контракта не было - ДП "МЗУ" все провели открыто и согласно всех требований МОЗ, который решил затем переиграть на ходу правила. Только нам, оказавшимся внутри этих разборок в системе МОЗ, от этого не легче - ведь производство не работает по принципу моментального "вкл./выкл." и у нашего коллектива теперь огромные проблемы! Ждём, что завтра этот вопрос как-то решится.
Хотя уже увидели, что МОЗ точно на такую-же сумму 35,687 миллионов гривен, выделенную из резервного фонда, проводит тендер с ожидаемой стоимостью одноразового комбинезона в 500 грн., что вдвое выше нашего предложения, но добавлено, что продукция должна соответствовать ДСТУ EN 14126, хотя исследовать это соответствие потом не сможет ни одна лаборатория в Украине. А срок поставки - до конца апреля, даже при количестве, уменьшенном до 71374 шт., не произведёт ни один отечественный производитель. Так что опять, привет, Китай!
Хочу только напомнить всем веткам нашей власти, что все это закупается за деньги налогоплательщиков Украины. И когда все озвученные выше оплаты уйдут в Китай, то там-же останутся и налоги, и заработок швейных предприятий, и дальнейшее усиление их гегемонии и монополизма. А что останется нам? Хрен нам останется...
Вдруг марте мы увидели, что несмотря на уроки 2014 года система жизнеобеспечения страны оказалась не готова к массовой эпидемии. Но если тогда наша отрасль смогла очень быстро мобилизовать свои возможности и в кратчайшие сроки одеть и обуть армию, отработать новые ТУ и контроль качества от тканей до готовых изделий, то только потому, что никто не исключал отечественного производителя из коммуникаций! Как бы громко мы не ругались при этом.
И сейчас, если мы хотим выжить и сохранить экономику, нужно понимать принцип замкнутой системы, когда обеспечение безопасности людей сопровождается реальной поддержкой бизнеса. Нашим правителям не нужно поддаваться иллюзиям, что их задача изыскать деньги в бюджете, у кредиторов или у меценатов и раздать их с концами за импорт. Нет, они должны создать условия, когда все необходимое, закупается по возможности внутри страны, формируется спрос, который позволит оставаться на плаву многим участникам рынка. И удержать до лучших времён отечественный бизнес хоть в какой-то минимальной нагрузке.
Кстати, забыл добавить, что распоряжением Кабмина от 11 марта ни один производитель легпрома не может (пока до 1 июня 2020, а там могут и продлить) экспортировать продукцию защитного назначения, включая комбинезоны. И никого при этом не волнует, медицинская ли эта одежда или просто защитная. Только у "Текстиль-Контакта" сейчас есть заявки из Германии, США, Болгарии, Азербайджана и др., но мы вынуждены отказывать, так как всем нужно срочно, а мы, даже если и попросим лицензировать экспорт в обход общего запрета, рассмотрение займет минимум месяц, а никто ждать не будет. "Собаку на сене" не напоминает?" - рассказал Соколовский.
Ссылки на идентификаторы упомянутых тендеров:
Минобороны закупает тесты, маски и аппараты ИВЛ для армии у китайской фирмы, которая торгует модемами
"Вот тут на скрине очень наглядно по ситуации с МОЗ", - написал Соколовский.
Тендер, который мы выиграли 14.04, но который в итоге пока не согласовал МОЗ.
Ссылка уже на идентификатор нового тендера, который МОЗ проводит без специализированного ДП "Медичні Закупівлі України".