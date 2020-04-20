На сегодняшний день коронавирусом заболели 1074 медработника и 374 ребенка, - Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник.
"Всего за все время пандемии в Украине заболели 5710 человек. Из них 374 ребенка, а также 1074 медицинских работника", - сообщил он.
Ранее Степанов сообщил, что за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 261 человека, из которых 16 детей и 43 медработника. За сутки были госпитализированы 78 человек.
Напомним, на утро 20 апреля в Украине зафиксирован 261 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 5710, умерли 151 человек, 359 - выздоровели