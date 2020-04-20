Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко

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Вирусолог Алла Мироненко заявила, что обычная хирургическая маска работает и защищает человека от коронавируса, если ее чаще менять.

Об этом Мироненко заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле, обычная хирургическая маска работает и защищает. Это мы проверили в лаборатории во время специального эксперимента с вирусом гриппа, не с коронавирусом. Хотя разницы в данном конкретном случае нет. Она защищает, но если ее носить долго, то она становится влажной, и тогда уже неизвестно, эффективна ли защита. То есть надо ее чаще менять, чем те маски, которые можно носить с клапаном дольше", - отметила Мироненко.

Она также отметила, что важно, чтобы маска также плотно прилегала.

"Если она правильно надета, зафиксирована на носу, то она защищает, потому как создает барьер. Отдельные вирусные частицы обычно не присутствуют в воздухе. Они присутствуют в микрокаплях слюны, слизи, выделений из дыхательных путей инфицированного человека", - заявила вирусолог.

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