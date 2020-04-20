Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко

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коронавирус

Вирусолог Алла Мироненко заявила, что обычная хирургическая маска работает и защищает человека от коронавируса, если ее чаще менять.

Об этом Мироненко заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле, обычная хирургическая маска работает и защищает. Это мы проверили в лаборатории во время специального эксперимента с вирусом гриппа, не с коронавирусом. Хотя разницы в данном конкретном случае нет. Она защищает, но если ее носить долго, то она становится влажной, и тогда уже неизвестно, эффективна ли защита. То есть надо ее чаще менять, чем те маски, которые можно носить с клапаном дольше", - отметила Мироненко.

Она также отметила, что важно, чтобы маска также плотно прилегала.

"Если она правильно надета, зафиксирована на носу, то она защищает, потому как создает барьер. Отдельные вирусные частицы обычно не присутствуют в воздухе. Они присутствуют в микрокаплях слюны, слизи, выделений из дыхательных путей инфицированного человека", - заявила вирусолог.

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Коронавирус и карантин
карантин COVID-19 коронавирус маски
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Топ комментарии
+2 Гыг с Вами
для многих это новость...ведь когда продали маски,по всем утюгам трындели,шо маски не защищают...правда не до всех дошел диссонанс,зачем их покупали,если они бесполезны
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20.04.2020 11:47
+2 Гыг с Вами
а можно зеленые маски исключить из перечня? Обычная хирургическая маска работает и защищает, если ее чаще менять, - вирусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 7396а то как то настораживает
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20.04.2020 11:48
+1 Alex Rud 242a485c
в режиме эпидемии ватно марлевые повязки меняются каждые три часа, потом замачиваются в дез расстворе, потом стираются, эти маски имеют окраску, а точнее завязки, на стене отделения висит график с какого по какой час носится маска, на пример зеленая с 8.00 до 11.00 зеленая с 11.00 до 14.00 желтая и так далее, контролит зав отделением, ну это если вы забыли как должна выглядеть медицинское отделение во время карантина
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20.04.2020 11:46
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