Вторую смерть от COVID-19 зарегистрировали на Харьковщине, за сутки подтверждены 9 новых случаев заболевания коронавирусом, - глава ОГА Кучер. ИНФОГРАФИКА

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За последние сутки в регионе лабораторно подтверждено 9 случаев заболевания COVID-19 Харькове, Валковском, Волчанском, Змиевском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

С подтвержденным диагнозом госпитализированы 43 человека, 29 - на самоизоляции. Вместе с тем, с подозрением на коронавирус госпитализированы 82 человека, 12 - на самоизоляции.

"К сожалению, у нас еще одна смерть - 70-летняя женщина с Высокополья, которая была контактной с первой умершей", - написал он.

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Также Кучер сообщил, что всего за все время регистрации зафиксировано 209 случаев подозрения на COVID-19 (+30 за последние сутки), из них: 76 случаев подтверждены, 39 случаев опровергнуты, 2 больных выздоровели, 2 больных умерли.