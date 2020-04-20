Метро в Киеве можно было не закрывать, но пускать людей только в масках, - вирусолог Мироненко

930

Вирусолог Алла Мироненко считает, что метро в Киеве можно было оставить открытым, но не пускать людей на станции без масок.

Об этом вирусолог о заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Можно запустить транспорт, но при условии, что все будут соблюдать масочный режим, обрабатывать руки или перчатки. Чтобы как-то жизнь восстанавливалось - это тоже правильно. Метрополитен можно было вообще, видимо, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски... Во-вторых, надо, чтобы люди следили за руками, так как из руки даже больше вероятность заразиться чем через открытое лицо. Это, конечно, если в транспорте едет пять человек, а не, например, пятьдесят. Но в любом случае при плотном пассажиропотоке все должны быть в маске", - сказала Мироненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70% киевлян одобряют закрытие метро, 65% - запрет гулять в парках, - опрос "Рейтинга"