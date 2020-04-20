За сутки в России зафиксировано свыше 4 тыс. новых случаев COVID-19, общее число зараженных превысило 47 тыс.

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скорая,рф,коронавирус

В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 20 апреля сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. Большая часть случаев заражения приходится на Москву и Подмосковье. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

За предыдущие сутки в стране зарегистрировали свыше шести тысяч новых случаев заражения. Общее число инфицированных накануне составляло более 42 тысяч. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны. Большая часть из них - в Москве и Подмосковье.

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Коронавирус и карантин
карантин Россия COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+11 Oleg Mamont
пусть парад проведут )))
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20.04.2020 12:16
+11 Iнна В
проклятые московские фашисты запретили проведения парада победы 9 мая. эти кремлевские твари хотят забрать самое святое у россиян - право отпраздновать 75-летие великой победы. незабудем не простим!
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20.04.2020 12:22
+9 Бафомет Люциферович
Господь,жги!
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20.04.2020 12:16
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