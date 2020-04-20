За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 45 человек, на водных объектах - 11, - ГСЧС

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В течение прошедшей недели, с 13.04 по 19.04, во время пожаров в Украине погибли 45 человек, на водных объектах - 11.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрировано 4 тыс. 468 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 33 человека.

Ликвидировано 3 тыс. 417 пожаров, спасены на пожарах 32 человека и не допущено уничтожение огнем 1 тыс. 21 здания и 24 ед. техники. Во время пожаров погибли 45 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 11 млн. 818 тыс. грн.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 390 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.

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