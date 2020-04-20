Украина возглавила Форум сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ, - МИД

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Украина 20 апреля перенимает от Турции председательство в Форуме сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ, и будет первым государством, которое будет председательствовать в онлайн режиме с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в комментарии МИД, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Украинское председательство сосредоточит внимание государств-участников на необходимости возобновления полного и добросовестного соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, важности дальнейшей совместной работы над совершенствованием политико-военного инструментария Организации в условиях новых вызовов и угроз и стремительного технологического развития в военной сфере", - указано в комментарии.

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В МИД подчеркнули, что в приоритетные вопросы рассмотрения пленарных заседаний войдут современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы, милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне, ряд других вопросов в рамках мандата Форума, в частности, легких вооружений и стрелкового оружия, выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).