Полиция задержала мужчину, сообщившего на Пасху о "заминировании" банкоматов и торговых центров на Черкасщине

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Полиция задержала мужчину, сообщившего на Пасху о "заминировании" банкоматов и торговых центров на Черкасщине

Сотрудники Национальной полиции задержали мужчину, который на Пасху сделал ложное сообщение о заминировании банкоматов и торговых центров в Черкасской области.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что житель г. Городища Черкасской области  сделал ложное сообщение о заминировании банкоматов и торговых центров, а чтобы взрывов не произошло - требовал один миллион долларов США.

"В то время, когда взрывотехники и кинологи со служебными собаками проводили обследование объектов, оперативники установили местонахождение злоумышленника", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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Топ комментарии
+6 Геракл Платонович
А сколько попов РПЦ МП сатаната задержала вчера наша славная полиция Рюкзакяна?))))
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20.04.2020 12:53
+3 bios22
таким нужно только жопу паяльником минировать .. только тогда может и поумнеют ..
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20.04.2020 12:50
+2 Valery Greff
Поліція затримала чоловіка, який повідомив на Великдень про "замінування" банкоматів і торгових центрів на Черкащині - Цензор.НЕТ 8027
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20.04.2020 12:51
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