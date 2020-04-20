Пытался разобрать снаряд: на Донетчине 24-летний мужчина умер от полученных в результате взрыва травм, - полиция

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24-летний местный житель пытался разобрать взрывоопасный предмет, который нашел возле села. Произошел взрыв. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

"Вчера в Никольское отделение полиции поступило сообщение о том, что в результате взрыва погиб 24-летний житель села Веселое Никольского района Донецкой области.

Правоохранители установили, что потерпевший за пределами села нашел снаряд от РПГ, принес домой и пытался его разобрать, что и привело к взрыву.

С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу г. Мариуполь, а затем оперативно отправили в Запорожье, где сегодня парень умер.

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Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Правоохранители призывают граждан соблюдать правила безопасности, которые спасут жизнь:

- ограничьте пребывание в местах, где есть риск наткнуться на предметы войны: в лесополосах, возле водоемов, в заброшенных домах, районах, где ранее велись активные боевые действия;

- всегда контролируйте ситуацию вокруг себя: внимательно смотрите под ноги и вокруг;

- не касайтесь обнаруженного подозрительного предмета и не давайте это делать другим;

- по возможности Огородите место обнаружения подозрительного предмета и организуйте охрану;

- не пытайтесь разобрать или сжечь обнаруженный взрывоопасный предмет. Это почти в 100% случаев является причиной взрыва;

- немедленно сообщите об опасной находке по телефонам "101" или "102".