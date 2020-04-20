На Сумщине объяснили, почему не подали данные по COVID-19: За сутки исследованы 80 образцов, но результаты были получены позднее обычного

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В Сумской области результаты исследований на COVID-19 на Пасху, 19 апреля, получили с опозданием, поэтому их вовремя не подали в Киев.

Об этом сказал и.о. директора Сумского областного лабцентру Владимир Збаражский, комментируя заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что семь областей не подали информацию по тестированию на коронавирус за минувшие сутки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Пасху в лаборатории обрабатывали около 80 образцов. Результаты исследований получили только в 23.00, а отчетность подается по состоянию на 22.00", - отметил Збаражский.

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По его словам, новых случаев COVID-19 в области за минувшие сутки не подтверждено.

Как сообщалось, во время брифинга в понедельник, 20 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что семь областей, в частности Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая, не подали ни одной информации по тестированию украинцев на коронавирус за прошедшие сутки.