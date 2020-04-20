Неизвестный ночью пытался поджечь здание иудейской религиозной общины в Херсоне, - Нацполиция

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Неизвестный ночью пытался поджечь здание иудейской религиозной общины в Херсоне, - Нацполиция

Неизвестный мужчина ночью 20 апреля пытался поджечь здание иудейской религиозной общины в Херсоне. Полиция устанавливает его личность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

"Сегодня около трех часов ночи в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил житель областного центра. Заявитель рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины по ул. Театральной и скрылся. Также херсонец сообщил, что пожар не произошел, потому что жидкость не разгорелась",- сказано в сообщении.

Так, при осмотре места происшествия правоохранители обнаружили остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющегося вещества, вещественные доказательства направлены на исследование.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале Единого учета, проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

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+9 Шрек Баблокат
Неизвестный ночью пытался поджечь здание иудейской религиозной общины в Херсоне, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9408
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20.04.2020 13:14
+9 Ukrainets UA
Глянь, синку! Що це таке в кутку чорніє? То не жиди?
- Ні, батьку! Це ж рояль!
- А що це таке у тім роялі біленьке? То не жиди?
- Ні, батьку! Це клавіші!
- Синку! А з чого вони зроблені?
- Зі слона!
- От кляті жиди! Слоника замордували!
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20.04.2020 13:19
+7 Ігор Білан
Це перший дзвіноччо зелені бубочи, чим більше ві бу де у влади тим більше Українці будуть стивати антісімітами, щоб це зупинити бубочці пора писати заяву лро звілнення з президенства
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20.04.2020 13:27
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