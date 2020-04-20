Неизвестный ночью пытался поджечь здание иудейской религиозной общины в Херсоне, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.
"Сегодня около трех часов ночи в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил житель областного центра. Заявитель рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины по ул. Театральной и скрылся. Также херсонец сообщил, что пожар не произошел, потому что жидкость не разгорелась",- сказано в сообщении.
Так, при осмотре места происшествия правоохранители обнаружили остатки стеклянной бутылки с частицами легковоспламеняющегося вещества, вещественные доказательства направлены на исследование.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале Единого учета, проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.
- Ні, батьку! Це ж рояль!
- А що це таке у тім роялі біленьке? То не жиди?
- Ні, батьку! Це клавіші!
- Синку! А з чого вони зроблені?
- Зі слона!
- От кляті жиди! Слоника замордували!