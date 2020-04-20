Самый сложный очаг пожара находится в Чернобыльской зоне вблизи села Рудьки: есть угроза распространения огня на территорию Беларуси, - ГСЧС

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Самый сложный очаг лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения находится вблизи села Рудьки в Иванковском районе.

Об этом сообщили на брифинге представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным ГСЧС, самый сложный очаг находится вблизи села Рудьки, еще два очага тушат в районе сел Россоха и Кривая Гора. Сейчас спасатели пытаются не пропустить огонь на территорию Беларуси.

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"Самый сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь. Другие два очага вблизи сел Россоха и Кривая Гора не несут угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения", - рассказали в службе.

Отмечается, что ГСЧС сегодня продолжает мероприятия по ликвидации лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.

"В Чернобыльской зоне на утро удалось локализовать один очаг пожара. В настоящее время основные усилия направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов Россоха, Кривая Гора и Рудьки. А также двух торфяников в очагах, пройденных огнем", - добавили представители ГСЧС.

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Напомним, пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватил территорию более чем 4 тыс. га. Кроме того, пожары в Зоне отчуждения продолжаются с 4 апреля.