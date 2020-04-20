43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса. За сутки на Тернопольщине - 24 новых случая заболевания COVID-19

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43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса. За сутки на Тернопольщине - 24 новых случая заболевания COVID-19

По состоянию на утро 20 апреля на Тернопольщине лабораторно подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. В общем в области 414 больных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА в Facebook.

Так, согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 9 утра 20 апреля на Тернопольщине 414 случаев COVID-19, 6 - летальных.

- 161- жители Монастыриского района
- 42 - жители Кременецкого района
- 39 - жители Бучачского района
- 39 - жители Шумского района
- 30 - жители Залещицкого района
- 28 - жители города Тернополя
- 22 - жители Чертковского района
- 22 - жители Козовского района
- 8 - жители Борщевского района
- 5 - жители Пидгаецкого района
- 4 - жители Тернопольского района
- 4 - жители Гусятинского района
- 4 - жители Теребовлянского района
- 2 - жители Бережанского района
- 2 - жители Збаражского района
- 1 - житель Зборовского района
- 1 - житель Лановецкого района

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Вместе с тем сообщается, что на Пасху в Тернопольской больнице скорой помощи от коронавируса умерла женщина 43 лет. Жительница города Почаев. Пациентка поступила в Почаевскую районную больницу 15 апреля.

"На Пасху, 19 апреля, в 19:30 женщину в тяжелом состоянии перевели в Тернопольскую больницу скорой помощи. У нее подтвердили коронавирус. В этот же день в 21:30 женщина умерла. Выражаем соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении.

43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса. За сутки на Тернопольщине - 24 новых случая заболевания COVID-19 01
43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса. За сутки на Тернопольщине - 24 новых случая заболевания COVID-19 02

Коронавирус и карантин
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20.04.2020 13:36
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+5 ptn hlo 428037f7
43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса. За сутки на Тернопольщине - 24 новых случая заболевания COVID-19 - Цензор.НЕТ 9707
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20.04.2020 13:33
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