Воздух в Киевской и Житомирской областях очистился почти до нормы, - Гидрометцентр

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В Укргидрометцентре заявили, что качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме.

Об этом рассказал в ходе брифинга в замдиректора Укргидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 20 апреля благодаря усилиям наших пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации – изменению направления ветра и кратковременным дождям – качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в Киеве значительно улучшилось", - отметил Прокопенко.

Он подчеркнул, что такое явление, как задымленность, в понедельник уже не наблюдается.

"Качество атмосферного воздуха в Киеве на сегодняшний день близко к обычному для этого периода весны. Зависшие вещества – пыль и остатки горения – близки или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида близки к предельно допустимой концентрации и даже ниже",- рассказал Прокопенко.

По данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, Киев оказался на 88 месте с индексом 22, что характеризуется как "хороший" уровень.

Напомним, что в субботу вечером украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

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