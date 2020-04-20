В Париже в трубах, по которым протекает техническая вода, нашли коронавирус

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В четырех пробах воды из 27 был обнаружен COVID-19.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается. что коронавирус обнаружили, когда брали образцы воды для анализа: в четырех пробах из 27 был COVID-19.

Мэр Парижа заверил, что анализ воды показал "крошечные следы" коронавируса, и отметил, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, которая не связана с кранами в жилых домах.

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Городская власть приказала немедленно прекратить использование технической воды, которую используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.

Каким образом коронавирус оказался в воде, пока не известно. Образцы проб направили на анализ в Региональное агентство по вопросам здравоохранения.

До этого в ВОЗ отмечали, что "на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них".