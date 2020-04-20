В Париже в трубах, по которым протекает техническая вода, нашли коронавирус

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В Париже в трубах, по которым протекает техническая вода, нашли коронавирус

В четырех пробах воды из 27 был обнаружен COVID-19.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается. что коронавирус обнаружили, когда брали образцы воды для анализа: в четырех пробах из 27 был COVID-19.

Мэр Парижа заверил, что анализ воды показал "крошечные следы" коронавируса, и отметил, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, которая не связана с кранами в жилых домах.

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Городская власть приказала немедленно прекратить использование технической воды, которую используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.

Каким образом коронавирус оказался в воде, пока не известно. Образцы проб направили на анализ в Региональное агентство по вопросам здравоохранения.

До этого в ВОЗ отмечали, что "на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них".

Коронавирус и карантин
карантин Париж Франция вода COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 aquarius580 .
Если внимательно проследить за странами, попавшими в зависимость от мировых банкиров, то сценарий их агентуры (на всех этажах власти) в "борьбе с коронавирусом" примерно одинаков: всё закрыть, остановить, заморозить, прекратить и т.д. То есть нанести столь чудовищный ущерб какой только возможно. Что значит прекратить полив улиц ? Это значит что загрязнённость воздуха возрастёт в десятки, если не сотни раз. Заболеваемость населения всеми видами лёгочных болезней резко возрастёт: пострадают прежде всего астматики, но не только: в уличной пыли содержится масса всякой дряни, которую теперь ветер будет носить по городу, заражая и отравляя население.
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20.04.2020 14:23
+6 ALEX SUROVV
Вы еще в вентиляции многоетажек проверьте. Люди будут выбегать из домов как во время землетрясения
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20.04.2020 14:19
+5 Ali Hasan
Кто привык за короновирус бороться с нами вместе пускай запьет. Кто пьян тот смеется, кто хочет тот убьется, кто ищет тот всегда найдет короновирус🐸
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20.04.2020 14:21
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