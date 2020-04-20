Жителям Житомирщины, утратившим жилье в результате пожаров, выплатят компенсации, - глава ОГА Бунечко

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В Житомирской области много средств из местных бюджетов тратят на ликвидацию последствий масштабного пожара, поэтому на заседании оперативного штаба было принято решение о компенсациях от центральных органов исполнительной власти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, было принято решение о компенсации для местных бюджетов и, безусловно, о компенсации для людей, которые потеряли свое жилье.

Глава Житомирской ОГА рассказал, что около 1 тыс. человек из разных подразделений ГСЧС тушат лесные пожары. В частности, привлечены областные лесники, лесники КП "Житомироблагролес" и военные. Кроме того, Нацгвардия помогает исследовать территорию с помощью беспилотников. Также привлечена инженерная техника ВСУ.

"Сегодня после первого облета на вертолете я могу доложить о том, что нет открытых очагов. Есть задымление, но, как мне доложили, дым уже совсем иного характера. То есть уже даже по всей территории можно пролететь на вертолете. Потому что когда мы поднимались вчера на вертолете, были места, куда мы не могли пройти, потому что там был дым иного характера, куда вертолет пройти не может", - рассказал он.

Бунечко отметил, что если не будет изменений погодных условий и если не поднимется ураган, то спасатели в течение нескольких дней справятся уже и с этим задымлением.

Напомним, пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. Он охватил территорию более чем 4 тыс. га. Кроме того, пожары в зоне отчуждения продолжаются с 4 апреля.

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