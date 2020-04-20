Подросток по неосторожности ранил 16-летнего товарища из охотничьего ружья на Виннитчине, - Нацполиция

1066

17-летний парень по собственной неосторожности выстрелил в своего 16-летнего знакомого из охотничьего ружья на Виннитчине. Парня госпитализировали в травматологическое отделение областной детской больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

При отсутствии родителей 13-летняя девушка позвала в гости своих друзей. Один из несовершеннолетних гостей попросил ее показать охотничье оружие, принадлежащее ее отцу. Девушка открыла сейф ключами, находившимися в доступном месте, и вынула два ружья - гладкоствольное и нарезное. Дети рассматривали оружие, в результате один из ребят по неосторожности выстрелил и травмировал товарища. 16-летний пострадавший получил огнестрельное ранение голени из гладкоствольного ружья калибра 12 мм. Парня госпитализировали в травматологическое отделение областной детской больницы.

Полицейские изъяли из дома 4 единицы охотничьего оружия, на которые были соответствующие разрешения.

По факту травмирования несовершеннолетнего следственным отделом Левобережного отделения полиции начато уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Уголовную ответственность придется нести и владельцу оружия. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.264 УК Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тайник с боеприпасами обнаружен в Марьинке, - ГПСУ. ВИДЕО