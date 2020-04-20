Оккупационные власти Крыма призывают россиян не ездить на оккупированный полуостров

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Оккупационные власти Крыма вновь призвали россиян отказаться от поездок на оккупированный полуостров из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так называемый глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что работают сегодня только системообразующие предприятия.

"При этом предприятия сферы услуг и общепита, к сожалению, сегодня закрыты. Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам. Однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и в целях отдыха. Все крымские санатории и все места отдыха закрыты", - заявил он.

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