Главы МИД ЕС на телеконференции 22 апреля уделят особое внимание Украине, - СЕ

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Телеконференция министров иностранных дел ЕС запланирована на 22 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Совета Европы.

"Министры оценят подходы и политику ЕС в отношении Восточного партнерства в контексте пандемии COVID-19. Министры, в частности, уделят особое внимание Украине и более широкому региону Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, европейские чиновники рассмотрят другие международные вопросы, связанные с противодействием коронавируса, а также развитие ситуации в Ливии.

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Напомним, по данным Worldometer, общее число случаев коронавируса в мире превышает 2 миллиона, из которых летальных - более 165 тысяч.

По состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.