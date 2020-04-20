Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе, - штаб ОС

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Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, там ему была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Об это мообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, 20 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, там ему была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

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