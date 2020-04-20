Полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов УПЦ МП за нарушения карантина на Пасху, - Шкиряк

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Полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов УПЦ МП за нарушения карантина на Пасху, - Шкиряк

Полиция открыла пять уголовных производств и выписала пять административных протоколов в отношении действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Пасху, в частности, за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пасха. Нацполиция Украины открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине", – отметил Шкиряк.

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Полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов УПЦ МП за нарушения карантина на Пасху, - Шкиряк 01

Пасха Коронавирус и карантин
карантин МВД Пасха Нацполиция УПЦ МП церковь Шкиряк COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 ТутАхламон
краще 5 товарняків загрузити кацапопопами і на Соловки в монастир .на істаріческу уродіну.
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20.04.2020 15:52
+3 Олександр Філіпов
Поліція відкрила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів УПЦ МП за порушення карантину на Великдень, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 5489
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20.04.2020 16:06
+1 Burckun
На фото я бачу десь з 100-150 протоколів.
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20.04.2020 16:07
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