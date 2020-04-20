Полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов УПЦ МП за нарушения карантина на Пасху, - Шкиряк

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Полиция открыла пять уголовных производств и выписала пять административных протоколов в отношении действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Пасху, в частности, за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пасха. Нацполиция Украины открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов – все РПЦ в Украине", – отметил Шкиряк.

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