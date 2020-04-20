COVID-19 не является основанием для снятия санкций, - представитель МИД Германии Бургер

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В Берлине считают, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, не является основанием для снятия международных санкций, пока причины для их введения остаются.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Наша позиция заключается в том, что санкции могут быть усилены или ослаблены тогда, когда цель, с которой они были введены, будет достигнута", - отметил он.

Среди примеров Бургер привел "аннексию Россией Крыма в нарушение международного права", а также ситуации, когда санкции вводятся против стран за массовые нарушения прав человека.

В Берлине напомнили, что санкции, введенные СБ ООН или ЕС, являются инструментом, направленным на достижение определенных политических целей, когда другими средствами их достичь не удалось.

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