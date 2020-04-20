Нет свидетельств, что у выздоровевших после COVID-19 выработался иммунитет к вирусу, - ВОЗ

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Чиновники Всемирной организации здравоохранения заявляют, что нет свидетельств того, что выздоровевшие от COVID-19 получили иммунитет и не могут заразить этим вирусом других.

Об этом говорится в статье Лизы Шлейн для "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

Пандемия COVID-19 нанесла значительный ущерб мировой экономике и теперь страны разрабатывают планы постепенного снятия ограничений, надеясь, что использование тестов на антитела поможет выявить тех, у кого есть иммунитет к инфекции. Однако сведений о том, как вырабатывается иммунитет к этому вирусу, пока мало.

Глава службы новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкор считает, что анализ крови может и не дать необходимой информации. "На данный момент нет свидетельств о том, что анализ крови может показать, есть ли иммунитет или защита от повторного заражения. Использование таких тестов позволит измерить количество антител, которые человек производит через неделю или две после заражения вирусом".

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Но даже те, у кого есть антитела, не обязательно имеют иммунитет к болезни, говорит эксперт.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан указывает, что наличие антител еще не является доказательством иммунитета.

"Никто не уверен, есть ли у человека с антителами полная защита от болезни или повторного заражения, - говорит Райан. - Также у некоторых тестов есть проблемы с чувствительностью - они могут ошибочно давать отрицательный результат, и тогда человек будет думать, что он защищен, а на самом деле он может заболеть".

Эксперт призывает осторожно использовать эти тесты для того, чтобы воздействие на общественное здоровье было положительным.

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Напомним, по состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 2 404 249 случаев инфицирования COVID-19. Зафиксировано 165 234 смерти.