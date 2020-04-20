На Кировоградщине COVID-19 выявлен у 82 медработников, - ОГА

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 20 апреля в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 246 случаев коронавируса, из них 13 летальных и 17 людей вылечились. При этом COVID-19 обнаружили у 82 медиков и 6 детей.
По состоянию на 20 апреля в области был подтвержден еще один новый случай заболевания коронавирусом. Положительный ПЦР-тест обнаружили у 62-летней жительници Кропивницкого, у которой ранее с COVID-19 в областную больницу госпитализировали мужа.