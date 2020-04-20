У крымского активиста Приходько не проходят боли в области почек, в СИЗО нет средств защиты от COVID-19, - адвокат Шейхмамбетов

Об этом адвокат Назим Шейхмамбетов рассказал объединению "Крымская солидарность" после посещения Приходько 17 апреля, информирует Цензор.НЕТ.
"Олега Аркадьевича, с его слов, доставили в Ростов-на-Дону 5 апреля 2020 года. Из Крыма его вывезли 31 марта 2020 года. Этап шел транзитом через изолятор Краснодара, где Олег Аркадьевич пробыл 4-5 дней. До Краснодара Олега Приходько везли в "стакане" размером 50х70, там же уместились еще и его сумки. Путь до Краснодара длился порядка 16 часов. В пути были всего две короткие остановки "на туалет". Конвоиры вели себя грубо и всячески оскорбляли моего подзащитного. Из-за того, что весь путь Олег Аркадьевич находился в полусогнутом положении, у него возникли сильные боли в области почек, которые по настоящее время не проходят", - сообщил Шейхмамбетов.
При этом лекарства у Приходько не отобрали и сейчас он их своевременно принимает, но во время всего этапа "средствами индивидуальной защиты от заражения коронавирусом крымчанин обеспечен не был, антисептическую обработку рук - не производили".
"На данный момент, в условиях СИЗО-1, Олег Аркадьевич также не обеспечен средствами индивидуальной защиты. Антисептическая обработка - не производится. Температура не измеряется. Тест на наличие коронавируса не проводился", - добавил адвокат.
Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. 10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько. Позже ему продлили арест до 15 сентября.
1 апреля 2020 года стало изветсно, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.