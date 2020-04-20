Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50%

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Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50%

По состоянию на 10:00 20 апреля в Почаеве зарегистрировано 13 новых больных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в лабораторном центре Минздрава.

По состоянию на 10:00 20 апреля в Почаеве зарегистрировано 13 новых больных (это более 50% от общего количества новых больных, выявленных за сутки по всей области), в Кременецком районе в целом количество инфицированных коронавирусом возросло до 42 человек.

Следовательно, Кременецкий район вышел на второе место в области по количеству больных на коронавирус. На первом остается Монастыриский, который был эпицентром заболеваемости коронавирусом в области, там зафиксирован 161 больной.

Всего на Тернопольщине состоянию на 20 апреля лабораторно подтвержден коронавирус у 414 жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса. За сутки на Тернопольщине - 24 новых случая заболевания COVID-19

Коронавирус и карантин
карантин Почаев Тернопольщина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+34 Valery Greff
Вот, что секта козлосранская делает!

Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50% - Цензор.НЕТ 1856
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20.04.2020 17:07
+30 Den4ik1771
На Католическую Пасху в Польше ни одной души не было в костелах и на улицах!!! Все поголовно в масках,даже водители в машинах! ,корона-зараза редкая!,берегите себя и окружающих!,членорояльным не понять!
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20.04.2020 17:10
+24 Шимус
зашибись- привет лавре Количество больных COVID-19 в Почаеве за сутки выросло на 50% - Цензор.НЕТ 8617
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20.04.2020 17:05
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