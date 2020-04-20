Зеленский выразил соболезнования в связи с самой кровавой стрельбой в истории Канады

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования премьер-министру Канады Джастину Трюдо в связи с смертями 16 жителей Канады, которые погибли в результате стрельбы.

Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы потрясены и опечалены абсолютно бездушной и ужасной стрельбой, произошедшей в Новой Шотландии в Канаде. Молимся за наших канадских друзей", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате стрельбы в провинции Новая Шотландия, которая стала самой массовой в истории Канады по количеству жертв, погибли 16 человек.

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