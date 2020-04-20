Зеленский выразил соболезнования в связи с самой кровавой стрельбой в истории Канады

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования премьер-министру Канады Джастину Трюдо в связи с смертями 16 жителей Канады, которые погибли в результате стрельбы.

Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы потрясены и опечалены абсолютно бездушной и ужасной стрельбой, произошедшей в Новой Шотландии в Канаде. Молимся за наших канадских друзей", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате стрельбы в провинции Новая Шотландия, которая стала самой массовой в истории Канады по количеству жертв, погибли 16 человек.

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Зеленский выразил соболезнования в связи с самой кровавой стрельбой в истории Канады 01

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Топ комментарии
+15 Who's Here
Зеленский выразил соболезнования в связи с самой кровавой стрельбой в истории Канады - Цензор.НЕТ 9131
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20.04.2020 17:20
+15 SANDY
ідіот, а щоденні втрати на дамбасі, тебе не засмучують? Зеленский выразил соболезнования в связи с самой кровавой стрельбой в истории Канады - Цензор.НЕТ 219
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20.04.2020 17:20
+12 Владимир Пономаренко 2f5552a6
А пошутить в стиле 95 анала?
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20.04.2020 17:18
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