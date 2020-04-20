Если кто-то из прихожан умрет, это может быть уголовный срок, - Геращенко об ответственности священников за нарушение правил карантина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.
"Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в этот день, и не дай Бог умрет, это может быть уголовный срок, лишение свободы. Если никто не заболеет, и это покажет статистика в течение ближайшей недели-полутора - это будет штраф или условный срок. Но никто оставлять это просто так не будет", - отметил он.
По его словам, подавляющее большинство церковных служителей, пастырей согласились с тем, что нужно соблюдать правила карантина и не пускать людей в храмы, где в ограниченном пространстве вирус может передаваться.
Как сообщалось ранее, в пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство.
Про корону известно немного, но замечено, что на заражение, тяжесть болезни и риски развития осложнений влияет концентрация вируса. Т.е. чем больше за короткий промежуток времени человек получит вирусов, тем тяжелее болезнь и выше риски летального исхода.
Собственно, потому так много жертв среди медиков. И вот когда худоба много часов подряд стоит плечом к плечу на богослужении, а потом прется домой, в магазины, в транспорт - это не про теорию Дарвина.
Чем больше этих мразей, наплевавших на всех и на вся, заразится, тем больше они заразят других людей. А мрази эти и не подумают уберегать от себя посторонних - они с температурой и кашлем до последнего будут лындать.
И вот чем больше будет концентрация вируса в обществе, тем больше будет жертв. Неповинных жертв. Которые соблюдали правила. Которым просто не повезло - организм слабее оказался.
И если в магазине/аптеке/трамвае/подъезде побывает один зараженный, моя маска что-то пропустит, но что-то и отфильтрует. И у моего организма будут шансы справиться силами своего иммунитета.
А если зараженных будет 12 или 50, то увы и ах - моя иммунка ляжет в первом же бою. Потому мне хочется пиздить ломом гоготунчиков, которые втирают про теорию Дарвина.
Фактически сегодня провернули операцию по увеличению концентрации патогена. Гибридная биологическая война. Грады в Киеве. Все как хотели некоторые экзальтированные волонтерши((
Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский.
И Борис Тодуров, и Вадим Новинский являются прихожанами УПЦ МП и регулярно совершают паломничество на Афон. Этим можно объяснить, что высокотехнологичную инфекционную палату Новинский создал в непрофильном Институте сердца".
ЗНАЧИТ ИНСТИТУТ СЕРДЦА ПОСТРОЕН на ДЕНЬГИ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Новинский с мацковскими попами присвоили себе этот институт и сделали себе ВИП ПАЛАТЫ
ЗЕ объявлял что не потерпит ВИП ПАЛАТ ,И ШО ?
Пока украинцы будут такими терпеливыми рабами: которых все имеют , Украина не станет мощным государством