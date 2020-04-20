Если кто-то из прихожан умрет, это может быть уголовный срок, - Геращенко об ответственности священников за нарушение правил карантина

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Все священнослужители, которые в день празднования Пасхи 19 апреля нарушили карантинные ограничения в храмах, будут привлечены к той или иной форме ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Если кто-то заболеет из тех прихожан, которые были в храме в этот день, и не дай Бог умрет, это может быть уголовный срок, лишение свободы. Если никто не заболеет, и это покажет статистика в течение ближайшей недели-полутора - это будет штраф или условный срок. Но никто оставлять это просто так не будет", - отметил он.

По его словам, подавляющее большинство церковных служителей, пастырей согласились с тем, что нужно соблюдать правила карантина и не пускать людей в храмы, где в ограниченном пространстве вирус может передаваться.

Как сообщалось ранее, в пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство.

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