Снайпер наемников РФ ранил украинского воина на Донбассе, - штаб ОС

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Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.

"Вблизи населенного пункта Новоалександровка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения Объединенных сил дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня еще один украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое воинов получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела из БМП на Луганском направлении, - пресс-центр ОС

Операция Объединенных сил
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Топ комментарии
+7 Вася Шевченко f77d76ba
найскорішого одужання пораненому захиснику! і повного...чуешь, воїн? повного відновлення!!!
Бережи вас Боженька, синочки !!!
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20.04.2020 17:45
+4 Valery Greff
А где фотки останков снайпера? Снайпер наемников РФ ранил украинского воина на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 574
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20.04.2020 17:41
+4 ingrid
Выздоровления и сил воину.....

А у «снайпера» пусть руки отсохнут........
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20.04.2020 17:46
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