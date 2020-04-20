Снайпер наемников РФ ранил украинского воина на Донбассе, - штаб ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.
"Вблизи населенного пункта Новоалександровка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.
Подразделения Объединенных сил дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Потери противника уточняются.
Напомним, сегодня еще один украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе.
Бережи вас Боженька, синочки !!!
А у «снайпера» пусть руки отсохнут........