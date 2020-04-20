Снайпер наемников РФ ранил украинского воина на Донбассе, - штаб ОС

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Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.

"Вблизи населенного пункта Новоалександровка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения Объединенных сил дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня еще один украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе.

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