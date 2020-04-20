Расследующий "преступления" Чубарова российский следователь заявил отвод адвоката из-за якобы конфликта интересов с Чийгозом, - Полозов

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Российский следователь Магомед Магомедов, в производстве которого находятся "дела" членов Меджлиса Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева отказался адвоката Николая Полозова к участию в деле в качестве защитника.

Об этом сообщил защитник в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Дополнительно следователь вынес постановление об отводе адвоката, то есть меня, от участия в деле. В качестве основания, следователь указал, что ранее я защищал Ахтема Чийгоза по делу "26 февраля", соучастником которого следователь считает Рефата Чубарова. И что Ахтем Чийгоз уже давал суду показания по сути предъявленного обвинения. А значит, по мнению следствия, между интересами одного моего подзащитного (Ахтема Чийгоза) и другого подзащитного (Рефата Чубарова) могут быть противоречия, что исключает возможность моего участия в деле", - сообщил Полозов.

Он подчеркнул, что уголовно-процессуальным законодательством РФ, а также отраслевыми нормами, например законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" или Кодексом профессиональной этики, не запрещено одному адвокату быть защитником сразу нескольких обвиняемых, являющихся фигурантами одного дела.

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"Единственным существенным обстоятельством, не позволяющим адвокату защищать одновременно двух фигурантов одного дела, является наличие в их интересах (позициях) существенных противоречий. В противном случае, если бы законодатель и судебная практика исходили только из гипотетических предположений о возможном (может быть состоявшимся когда-то в будущем) конфликте интересов двух фигурантов, сам факт защиты адвокатом более одного подзащитного был бы под запретом", - отметил адвокат.

Он также напомнил, что Рефат Чубаров не являлся фигурантом дела "26 февраля" ни в одном из процессуальных статусов.

Незаконные постановления следователя (как об отказе в допуске в качестве защитника в дело, так и об отводе адвоката) Полозов обжаловал в порядке статьи 125 УПК в "Киевском районном суде" оккупированного Симферополя.

Напомним, в марте 2020 года Следственный комитет РФ открыл уголовное производство в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, приписывая ему организацию массовых беспорядков в 2014 году в Крыму. Позже Следком РФ в оккупированном Крыму заочно предъявил обвинения главе Меджлиса.

Прокуратура Крыма начала производство по факту нарушения РФ законов и обычаев войны из-за преследований главы Меджлиса Чубарова.

Кроме того, по данным адвоката Николая Полозова, российские следователи в оккупированном Крыму предъявили обвинение лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву по трем статьям в рамках предварительного следствия.

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