1 украинский воин погиб, двое ранены, наемники РФ трижды открывали огонь в районе Марьинки, Новоалександровки и Пивденного, - пресс-центр ОС

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Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Два факта нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли наши подразделения у населенного пункта Пивденне. По защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил против наших воинов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военное медицинское учреждение. К сожалению, один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью.

Из имеющихся огневых средств наши военнослужащие открыли ответный огонь. Потери противника уточняются.

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На трех участках разведения сил ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Итоги за прошедшие сутки

19 апреля вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а также крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Широкино, Павлополь, Пески, Марьинка и Луганское.

По данным разведки, вчера наши подразделения, которые вели оборонительные действия, уничтожили двух российских наемников и еще двух ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто убийство и 3 факта незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 31 административное правонарушение.

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Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.