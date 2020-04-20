Три федеральных земли Германии ввели обязательное ношение масок в общественном транспорте и магазинах

2021

Бавария стале третьей землей в ФРГ и первой на западе страны, где с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции вводят обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и магазинах.

Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, который обнародовал соответствующее заявление земельного правительства во время выступления в ландтаге, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Ранее обязательное ношение масок в транспорте и при совершении покупок ввели земли Саксония и Мекленбург-Передняя Померания, отмечает агентство новостей AFP.

Зедер отметил, что важно, чтобы рот и нос у людей были закрыты, "для этого достаточно и шарфа". По словам главы правительства Баварии, рекомендация относительно ношения масок в земле введена уже с этой недели с целью, чтобы все люди к этому привыкали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 не является основанием для снятия санкций, - представитель МИД Германии Бургер

Он также объявил о мерах земельного правительства по поддержке родителей с детьми, художников и спортивных клубов. Он "сдержанно положительно" оценил действенность принятых мер, однако предостерег от нетерпеливости и преждевременных послаблений.

В отличие от ряда стран-соседей, в Германии в целом и в отдельных землях не вводили обязательное ношение масок, ссылаясь на данные экспертов, что те не спасают от заражения вирусом. Однако впоследствии эксперты признали действенность масок в сдерживании распространения инфекции. Также в стране не было в продаже достаточного количества масок, чтобы обеспечить всех жителей, а потому обязательное ношение могло привести к нехватке масок для тех, кому они особенно требуются, в частности, медицинских работников.

Ранее немецкие ученые назвали условия для постепенного снятия карантина. Одной из рекомендаций было введение обязательного ношения масок в общественном транспорте и ряде других мест, где невозможно избежать скопления людей.

Напомним, 20 апреля Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабили карантин. В частности, в ФРГ разрешили открыться предприятиям площадью не более 800 кв.м., а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам.

Также читайте: Онлайн-встречу Шмыгаля с Меркель отложили, - представитель правительства ФРГ Зайберт