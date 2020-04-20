ВМС США сообщили о провокации российского истребителя над Средиземным морем

3982 38
истребитель,су-35

Вооруженные силы США сообщили об опасном сближении с российским истребителем над Средиземным морем – это уже второй подобный инцидент в регионе за последние четыре дня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В заявлении ВМС США не уточняется, где именно произошло сближение, но сообщается, что это случилось над международными водами. По данным нескольких сайтов, отслеживающих движение самолетов, инцидент произошел в восточном Средиземноморье, неподалеку от побережья Сирии.

Как сообщают в ВМС США, российский истребитель Су-35 дважды сблизился с американским самолетом-наблюдателем P-8A. Во второй раз расстояние составило менее 8 метров.

"Второй перехват был сочтен небезопасным и непрофессиональным", – говорится в заявлении. Аналогичный инцидент произошел в том же районе 15 апреля, сообщают в ВМС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море. ВИДЕО

Российское Министерство обороны подтвердило факт сближения и сообщило, что истребитель был поднят с авиабазы Хмеймим в Сирии. Никакие дополнительные подробности не уточняются.

Самолет P-8A Poseidon является противолодочным патрульным самолетом.

Война в Сирии
армия РФ провокация самолет США
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16 5 копійок
Кацапня завжди наривається на звиздюлину.
показать весь комментарий
20.04.2020 19:22
+14 Alex Zverev 4f8bec47
Поскольку кацапью всё сходит с рук и никто их не трогает во время подобных наездов, то они будут это продолжать как угодно долго. Это льстит их ущербному самолюбию и создаёт иллюзию силы и могущества. А это как раз то, что нужно этому закомплексованному народцу...
показать весь комментарий
20.04.2020 19:25
+9 Valery Greff
козлосрань пытается устроить себе громкие похороны ВМС США сообщили о провокации российского истребителя над Средиземным морем - Цензор.НЕТ 1888
показать весь комментарий
20.04.2020 19:24
Смотреть комментарии