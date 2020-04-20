ВМС США сообщили о провокации российского истребителя над Средиземным морем

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Вооруженные силы США сообщили об опасном сближении с российским истребителем над Средиземным морем – это уже второй подобный инцидент в регионе за последние четыре дня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В заявлении ВМС США не уточняется, где именно произошло сближение, но сообщается, что это случилось над международными водами. По данным нескольких сайтов, отслеживающих движение самолетов, инцидент произошел в восточном Средиземноморье, неподалеку от побережья Сирии.

Как сообщают в ВМС США, российский истребитель Су-35 дважды сблизился с американским самолетом-наблюдателем P-8A. Во второй раз расстояние составило менее 8 метров.

"Второй перехват был сочтен небезопасным и непрофессиональным", – говорится в заявлении. Аналогичный инцидент произошел в том же районе 15 апреля, сообщают в ВМС.

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Российское Министерство обороны подтвердило факт сближения и сообщило, что истребитель был поднят с авиабазы Хмеймим в Сирии. Никакие дополнительные подробности не уточняются.

Самолет P-8A Poseidon является противолодочным патрульным самолетом.