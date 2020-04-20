22 новых случая COVID-19 зафиксировано на Ривненщине, среди них 3 медработника, - ОГА

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По состоянию на вечер 20 апреля на Ривненщине зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Это: 16 жителей Ривного; 1 из Здолбуновского района (с.Новоселки) и 2 из г. Здолбунов; 1 из пгт Владимирец; 1 из Березновского района (с.Поляны) и 1 из г.Березное.

Возраст больных от 26 до 82 лет. Среди них врач и две медсестры Ривненской областной клинической больницы.

"Таким образом в Ривненской области сейчас имеем 341 случай заболевания коронавирусом. Из них 11 летальных, 21 человек выздоровел", - добавил глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У четырех пациентов, которых готовили к выписке, повторно подтвердили COVID-19, - глава Ривненской ОГА Коваль