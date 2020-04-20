Наемники РФ почти месяц препятствуют доступу СММ ОБСЕ на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей

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Регулярные недопуски Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольные правительству районы Украины начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 20 апреля.

Отмечается, что 18, 19 и 20 апреля "члены вооруженных формирований вновь запрещали доступ патрулям Миссии при попытках проезда/прохода в неподконтрольные правительству районы по официальным дорожными коридорами: 4 раза в Донецкой области и 1 раз в Луганской области. Кроме того, патрулям СММ отказывали при попытках проезда/прохода в подконтрольные правительству районы: 2 раза в Луганской области и 2 раза в Донецкой области".

В те же дни на блокпосте южнее моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) наемники дважды запретили патрулям Миссии проход в подконтрольные правительству районы и еще один раз - в неподконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.

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"19 апреля на блокпосте, расположенном в 600 м к западу от н. п. Верхнешироковское (бывш. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка), члены вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде в неподконтрольные правительству районы, не предоставив каких-либо объяснений.

18 и 20 апреля на блокпосте вблизи н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) патрули СММ не смогли проехать в неподконтрольные правительству районы из-за того, что поперек всего дорожного полотна были установлены дорожные шипы, а посреди дороги был предупреждающий знак о минной опасности. Наблюдатели не зафиксировали там членов вооруженных формирований.

18 и 19 апреля на блокпосте вблизи н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) члены вооруженных формирований дважды отказывали команде Миссии в проезде в подконтрольные правительству районы и 1 раз — в неподконтрольные правительству районы; в 2 случаях они объяснили это карантинными ограничениями в связи с COVID-19, а в одном случае не предоставили каких-либо объяснений", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ подчеркивают, что регулярные ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране.

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