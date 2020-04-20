Кабмин, скорее всего, продлит карантин, но со смягчениями некоторых мер, - Шмыгаль

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Кабмин, скорее всего, продлит карантин, но со смягчениями некоторых мер, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, он привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил премьер-министр.

При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в начале мая, - Шмыгаль

Коронавирус и карантин
Кабмин карантин Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+26 Gar
А теперь, зебилы, потрудитесь объяснить, почему карантин ввели, когда на эпидемию не было и намека, а ослаблять его собираетесь тогда, когда только намечается рост числа заболевших. Деньги закончились? А раньше об этом не знали? Никакой стратегии, одни бессмысленные дергания. Все страны планируют свои мероприятия, наши же дурачки все делают на авось... А один придурок на самокате кричал, что теперь только на 5 лет будут бюджеты принимать. А по факту оказалось, что даже на неделю ничего спланировать не в состоянии. Где таких профнепригодных набрали?
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20.04.2020 19:47
+25 orionemc2 a7fce8b3
А шо билетики на Шапито 95 жрать не хочешь??? ЗЕбилы говорят если солькой посыпать то вполне себе вкусно, главное жрать их под видосики ЗЕкловуна, и тогда вообще вкуснятина, даже без соли!
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20.04.2020 19:42
+21 Who's Here
Кабмин, скорее всего, продлит карантин, но со смягчениями некоторых мер, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9415
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20.04.2020 19:41
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