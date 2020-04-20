На Харьковщине перекопали грунтовые дороги к селу, закрытому на карантин из-за COVID-19

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В селе Высокополье на Харьковщине, где от COVID-19 умерли две женщины, перекопали грунтовые дороги, по которым местные объезжали установленные карантинно-пропускные посты.

Об этом Суспільному по телефону рассказал главный участковый Валковского отдела полиции Николай Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы местные не выезжали другими путями, так как по многим грунтовым дорогам люди объезжали наш пост - и их перекопали", - сказал Коваленко.

В селе ежедневно дезинфицируют улицы. Выезд и въезд в населенный пункт - по пропускам. Патрули проверяют, чтобы люди ходили в масках, а также спрашивают, с какой целью вышли из дома.

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По словам Коваленко, люди, родственники которых живут в Высокополье, приезжают из Валок или Харькова и передают продукты на блокпосту.

Напомним, 15 апреля стало известно о первом летальном случае в Харьковской области - умерла 71-летняя женщина, у которой диагностировали СОVID-19. Она жила в селе Высокополье Валковского района.

После смерти женщины в селе ввели карантин на две недели, транспорт едет в объезд. По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, умершая могла контактировать с большим количеством людей, поскольку продавала свечи и выходные была в церкви.

Как заявила в. о. главного санитарного врача региона Любовь Махота, в Высокополье вводится режим сплошной обсервации.

20 апреля в селе зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Дома, где жила 70-летняя умершая, провели дезинфекцию.

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