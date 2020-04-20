Цена на нефть марки WTI стала отрицательной (обновлено)

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Вечером 20 апреля стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI рекордно упала на 94,66%, до $1 за баррель. Позже она стала отрицательной и достигла уровня минул два доллара.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК.



Цены на американскую нефть WTI продемонстрировали самое сильное однодневное падение в биржевой истории торгов на опасениях дальнейшего сокращения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ.

Как сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на Dow Jones майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились до минус $2 за баррель. Срок действия этих контрактов истекает во вторник.

В то же время следующий по сроку контракт WTI - с поставкой в июне - торгуется по цене $21,37 за баррель, что на 15% ниже уровня на закрытие рынка в пятницу.





Участники рынка опасаются, что несмотря на сделку ОПЕК+ предложение на рынке будет существенно превышать спрос. Это стало более очевидно после того, как Международное энергетическое агентство и ОПЕК на прошлой неделе обновили свои краткосрочные прогнозы по спросу и предложению, сказал РБК старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.



Сегодняшнее падение цен могло носить эмоциональный характер, считает эксперт. Но цены на фьючерсы WTI с поставкой в июне, июле и августе пока торгуются в коридоре $20-30 за баррель, а фьючерсы с поставкой в сентябре-декабре — по $30-35 за баррель, то есть рынок верит в постепенное восстановление цен на сырье.



В период сильной турбулентности спрэды (разница в цене) между разными сортами нефти и между инструментами с разным сроком поставки могут расти, но нельзя исключить, что на какое-то время и нефть марки Brent, и нефть сорта Urals тоже опустятся ниже $10 за баррель. Падение цен, особенно на физическом рынке, необходимо для балансировке рынка — чем ниже цены, тем больше проектов снизят или прекратят добычу, рассказал эксперт.





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