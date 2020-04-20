Во Франции число летальных исходов от Covid-19 превысило 20 тысяч

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За время с начала эпидемии Covid-19 во Франции число летальных исходов достигло 20 265 случаев.

Об этом сообщил директор генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За последние сутки скончались 547 инфицированных коронавирусом.

Госпитализированы в настоящее время 30 584 пациента, в том числе 1 465 новых за последние сутки. За сутки в реанимационные отделения Франции поступили 208 человек, теперь в них находятся 5 683 пациента в тяжелом состоянии. При этом число больных в реанимационных отделениях снижается 12 день подряд.

В целом по стране с начала эпидемии выявлено 114 657 случаев заражения коронавирусом, 37 409 человек вылечились в больницах.

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"Несмотря на введенные строгие правила изоляции и все принимаемые для борьбы против Covid-19 меры, эпидемия до сих пор остается еще очень смертоносной и нельзя ослаблять усилий", - отметил Саломон. Он подчеркнул, что эпидемия во Франции еще далека от завершения, ее уровень смертности превышает все ранее имевшие место эпидемии гриппа, и борьба против коронавируса нуждается в мобилизации всех сил.

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