Спасатели ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Зоне отчуждения ЧАЭС, - МВД

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Силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре в Чернобыльской зоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает МВД Украины в Фейсбуке.

"В Чернобыле для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладчиков Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, создано 405 км минерализованных полос.

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Спасатели ликвидируют два очага пожара в Житомирской области и четыре – в Зоне отчуждения ЧАЭС, - МВД 01

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