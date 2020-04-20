В лесополосе на киевском Виноградаре обнаружен закопанный мешок с телом мужчины, - Нацполиция

Об этом инфрормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня около в 13:20 в дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе нашли останки человека. На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле.
Обнаруженное направлено на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
зауважте,панове, що петуШарiй хоч i працює на паРашу, але чомусь не в сранях-рязанях, а таки у Еуропi.
И не слышал что бы из этого озера хоть одну жертву убийств достали.