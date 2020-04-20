В лесополосе на киевском Виноградаре обнаружен закопанный мешок с телом мужчины, - Нацполиция

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полиция,нацполиция

В Подольском районе Киева прохожие, которые прогуливались с собакой в ​​лесополосе, обнаружили труп.

Об этом инфрормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня около в 13:20 в дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе нашли останки человека. На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле.

Обнаруженное направлено на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Никополя застрелил полицейского и спрятал тело в багажнике своего автомобиля. ФОТО

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Силовики
Киев Нацполиция правоохранительные органы убийство труп
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Топ комментарии
+3 Mora Zfayfer
петуШарiй також було б добре, але ж гидотний мордатий педофiл ховається у Нiдерландах...
зауважте,панове, що петуШарiй хоч i працює на паРашу, але чомусь не в сранях-рязанях, а таки у Еуропi.
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20.04.2020 23:17
+2 Сергей Тарасов ba5e82b5
как сказать - место там удобное - вот тебе лес , вот тебе озеро - с Синего озера в свое время ни одного криминального жмура от туда вытянули да и озеро то какое то проклятое - у меня с дома минимум человек пять утонуло - правда в те времена когда его озером назвать можно было а не как сейчас
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20.04.2020 23:14
+2 mrSmith
Сильно сомневаюсь, что там только из вашего дома, утонуло человек пять.
И не слышал что бы из этого озера хоть одну жертву убийств достали.
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20.04.2020 23:22
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