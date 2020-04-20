На Житомирщине зафиксированы 44 новых случая заболевания COVID-19, умер 83-летний мужчина, - ОГА

847

В Житомирской области подтвердились еще 44 новых случая заболевания COVID-19, один человек скончался.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 22:00, по результатам лабораторного исследования 111 проб, количество больных коронавирусом выросло на 44 человека. Две повторные пробы жителей г.. Житомир и с. Гришковцы показала наличие болезни в организме. По состоянию на сейчас, общая численность заражений составляет 270 человек", - написал Бунечко.

Глава ОГА сообщил, что наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 77 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве – 46 случаев инфицирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине зафиксирован пятый летальный случай от COVID-19, - ОГА

"К сожалению, в результате приобретенной формы сахарного диабета и осложнений, вызванных COVID-19, сегодня умер житель Черняховского района. Мужчина, 83 года, был госпитализированы 19 апреля в Черняховское ТМО. Медики пытались до последнего спасти жизнь мужчине, но болезнь оказалась сильнее", - сообщил чиновник.