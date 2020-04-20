Евросоюз готов оказать нам комплексную поддержку в борьбе с пожарами в зоне ЧАЭС, - Точицкий

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Евросоюз готов предоставить Украине комплексную помощь в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне, и такая поддержка высоко ценится украинской стороной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по итогам разговора с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем сообщил в Twitter посол Украины в Бельгии Николай Точицкий, который также представляет нашу страну при ЕС.

"ЕС всегда поддерживает Украину. Во время нашего разговора Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич заверил, что ЕС готов оказать комплексную поддержку Украине в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне. Высоко ценим готовность друзей в ЕС помогать Украине", - говорится в сообщении.

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